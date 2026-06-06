元乃木坂46梅澤美波（27）が6日までに自身のインスタグラムを更新。6月5日のプロ野球ヤクルト対日本ハム（神宮）で行った始球式を振り返った。梅澤は5日の試合前、自身初の始球式を務めた。足の長さが際立つデニム姿でマウンドに上がり、セットポジションから大きく振りかぶって1球を投じると、ボールはノーバウンドで捕手のミットに収まった。インスタグラムでは「明治神宮外苑創建100年を記念した『JINGU STADIUM DAY』の幕開け