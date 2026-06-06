見頃を迎えたアジサイ。２００種ほどが斜面を彩る＝５日、横浜市栄区の上郷あじさいの丘横浜市栄区上郷町の民有地で、約３千株のアジサイが見頃を迎えている。約２千平方メートルの斜面に地域住民らが２０１３年ごろから苗を植栽し、「上郷あじさいの丘」と名付けた。現在では市内有数の名所として親しまれ、来訪者を楽しませている。近隣に住む８０代女性は「例年より早いけど、見事に咲いてくれた。先日の台風で被害がなくて