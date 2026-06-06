恋愛リアリティー番組、ABEMA「恋愛病院」に出演していた前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が5日夜、Xを更新。浪人時代に授業を受けていた数学の先生を明かした。広島県出身の石丸氏は祇園北高校から1浪後、京大経済学部に進学した。その石丸氏が、予備校大手「代々木ゼミナール」の数学教師の荻野暢也氏のポストに反応した。荻野氏が自身の肖像を用いた生成AIに対し「私をフリー素材だと思っている人が多くて心を痛めています」な