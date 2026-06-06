「65歳になれば、年金は自動的に振り込まれる」と思っている方は意外と少なくありません。しかし、老齢年金は待っているだけでは受け取れません。さらに、手続きを放置すると、本来もらえるはずだった年金が時効で消えてしまう可能性もあります。 この記事では、年金請求の基本ルールや、放置によるリスクについて詳しく解説します。 年金は「待っているだけ」では振り込まれない！ 「65歳になったら、手続