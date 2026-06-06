女優キム・ギュリの自宅で強盗をした容疑で身柄送致された40代の男性が、過去にタレントのソ・ドンジュの自宅にも侵入を試みていたことが明らかになり、衝撃を与えている。去る6月5日、韓国のテレビ局MBNの報道によると、40代男性A氏は2026年初め、ソ・ドンジュの自宅に侵入しようとして警察に検挙された。【画像】裸足で強盗から逃げるキム・ギュリ、防犯カメラに当時、警察はA氏に対して住居侵入およびストーカー行為の疑いで拘