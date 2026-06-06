現在、東京・豊洲で開催している「ピクサーの世界展」に、大のピクサーファンである、俳優の伊藤万理華さんが潜入！ 没入感たっぷりな会場の写真とともに、伊藤さんのピクサーお気に入り作品を紹介します。スペイン、ブラジル、韓国、イギリスなど、世界7か国9都市を巡回し、350万人以上を動員中の“「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ”が日本初上陸！ 『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』『ファインデ