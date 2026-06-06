歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が、急成長したという子どもたちの最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】市川團十郎、「麻央さんにしか見えない」と話題の子どもたちの写真これまでも、14歳の長女・麗禾、13歳の長男・勸玄との日常をInstagramで発信してきた團十郎。自宅で稽古に励む様子や、「麻央さんにしか見えない」と話題になった子どもたちの写真などを披露してきた。2026年5月26日の投稿では、麗禾さんとの