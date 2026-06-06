俳優の網浜直子（57）が6日、自身のインスタグラムを更新し、離婚したことを発表した。【写真】離婚を報告した網浜直子網浜は「日頃より応援してくださっているファンの皆様、お世話になっております関係者の皆様、いつもありがとうございます」と感謝を伝えた上で、「私事で大変恐縮ではございますが、この度離婚いたしました事をご報告させていただきます」と発表した。続けて「円満離婚ですので、どうぞご理解のほどよろ