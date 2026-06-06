2児のシングルマザーで、モデルの重川茉弥（22）が4日、Instagramを更新。タトゥーが見える最新ショットを公開し、「えぐAIすぎ」「プリンセスすぎる」など、反響が寄せられている。【映像】重川茉弥、離婚後購入した一軒家の自宅重川は2020年、16歳の時に、恋愛番組で共演した元モデルのまえだしゅん（24）と結婚。この年の7月に第1子となる長女、2022年11月には、第2子となる長男が誕生したが、2025年2月に離婚したことを公