NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で、徳川家康の重臣石川数正を演じている迫田孝也。広島大卒の高学歴俳優ということで、クイズ番組にもよく出演している。【写真】出演作に外れナシ！？野呂佳代の名字のルーツさて、「迫田」と書いて「さこた」と読む。「迫」という漢字は音読みが「はく」で、訓読みは「せま（る）」。本来「さこ」という読み方はない。しかし、名字では「迫」を「さこ」と読むのは珍しいことではなく、「迫田」の他