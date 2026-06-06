「年々暑くなってない？」と思わずにいられない日本の夏。屋外での作業が多い建設業において、熱中症対策は命にも関わる重要な課題だ。【グラフ】しおゼリーの売り上げ推移。爆発的ヒットです！三和建設株式会社（大阪市淀川区）が、熱中症予防のために開発したスティックタイプの「しおゼリー」が、業界の枠を超えて大ヒットしている。これまでの累計販売数は420万本にも上り、今夏で500万本突破を視野に捉える。同社大阪本店長の