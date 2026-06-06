「将来高く売れるから大丈夫」という不動産会社のセールストークを鵜呑みにして、本当に住みたい場所や広さを妥協してはいませんか？ 実は、住宅購入の真の目的を見失っている人が後を絶ちません。YouTubeチャンネル登録者70万人超の「不動産Gメン」こと滝島一統氏は、マイホームを安易に「金融商品」として扱うことの危うさに警鐘を鳴らします。著書『家の購入&売却・賃貸・投資・相続…で損しない 得する不動産バイブル「ハ