北中米ワールドカップに向け、メキシコのモンテレイでキャンプを張っている日本代表は現地６月５日、３日目のトレーニングを実施した。この日、５月31日のアイスランド戦限定で３年半ぶりに代表に復帰した吉田麻也が、一度チームを離れた後、“サポートプレーヤー”として再合流。練習に参加した。トレーニングの後、取材に応じた吉田は「僕が来たのはワタル（遠藤航）の代わりじゃないですよ。いろんなところで（記事など