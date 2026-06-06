５月31日のＷ杯壮行試合アイスランド戦を終え、事前キャンプ地モンテレイに移動した日本代表。現地６月３日から活動をスタートさせたチームで、遠藤航はいまだグラウンドに姿を現わしていない。アイスランド戦で久々の実戦復帰を果たしたキャプテンは、「足の違和感」により前半のみで交代。状態が懸念されているなか、モンテレイでは初日からホテルで別メニュー。５日のトレーニングも欠席した。 ３日連続の不在に、SN