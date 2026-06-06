まもなく始まるワールドカップのグループステージ。大会の度に注目を集めるのが、“死の組”の存在だ。もっとも、どの組がそれに当たるのかは決まっておらず、国によってバラツキが見られるなか、データサイト『Opta』が数値で結論付けた。同サイトは全48チームのOptaパワーレーティング（０〜100点のスコア）を用いて、各グループをジャッジ。その結果、最も強力なグループはフランス、セネガル、イラク、ノルウェーが所属す