お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（50）が3日、自身のインスタグラムを更新。自宅の“薬味”菜園を披露した。【写真】「だいぶ育ってきた！」トウガラシ、わさび菜などが育つアンガールズ田中の家庭菜園田中は「家庭薬味栽園だいぶ育ってきた！トウガラシ、わさび菜、ネギ、三つ葉」（※原文ママ）と、プランターの中で青々と元気に育つ薬味たちの写真をアップした。コメント欄には「良い感じに成長してますね！」「食