芸能事務所セント・フォースの取締役でフリーアナウンサーの望月理恵（54）が1日、自身のインスタグラムを更新。白シャツにミニスカートを合わせた撮影カットを公開し、イベント出演を告知した。【写真】「もはや芸術作品」超ミニスカコーデで美脚際立つ望月理恵公開された写真で望月は、白シャツにミニ丈のスカートを合わせたコーディネートを披露。編み上げ風のピンヒールを合わせ、すらりとした美脚が際立つスタイリングと