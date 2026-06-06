奈良県にある飛鳥時代の遺跡「飛鳥・藤原の宮都」について、ユネスコの諮問機関が世界文化遺産への登録を勧告したと発表したことに対し高市総理は「大変喜ばしい」とした上で「政府としても正式決定に向け全力を尽くす」と意欲を表明しました。ユネスコの諮問機関・「イコモス」は、奈良県・明日香村などにある「飛鳥・藤原の宮都」について、世界文化遺産への登録を勧告しました。これを受け、高市総理は6日、自身のXを更新し、「