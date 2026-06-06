この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「固定金利に借り換えると毎月の返済額が上がるので悩んでいます。固定金利を利用するメリットはなんですか?」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「固定金利を利用するメリットはなんですか?」住宅ローンの借り換えを検討していますが、固定金利にすると現在より毎月の返済額が上がる可能性