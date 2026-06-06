女優でタレントのファーストサマーウイカが６日までに自身のインスタグラムを更新。４日に３６歳の誕生日を迎えたことを報告した。ど派手な水色のチャイナドレスに身を包んだ写真をアップし「たくさんのお祝いメッセージありがとうございます年女、午年にあやかって走り抜けます」とコメント。さらに「今年は映画の年」と自身が演じる役の写真を並べて投稿し「よろしくお願いします」と締めくくった。この投稿に「お誕生日