鹿児島県の奄美地方では、梅雨前線が停滞しており、大雨となっています。 土砂災害に厳重な警戒が必要です。 鹿児島地方気象台によりますと、奄美地方では停滞している梅雨前線に向かって 暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。 奄美地方では、7日朝にかけて、断続的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みです。 県の雨量では、喜界町で午前９時半までの１時間に75ミリの非