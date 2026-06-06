「ブラタモリ」京都・平等院鳳凰堂場面カット 「ブラタモリ」 6月6日（NHK 7時30分〜）は、京都・平等院鳳凰堂を特集する。超ビジュアル重視の建築は、なぜ生まれたのか。“千年の美”の秘密を、タモリが解き明かす。町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。今回の舞台は10円玉にも刻まれた国宝・平等院鳳凰堂！その美しさの秘密に迫る。左右対称に