プラネタリウムなどで上映される全天周ドーム映像を手がけてきた飯田将茂監督と舞踏家の最上和子氏はこれまでドーム用の中編『HIRUKO』(19)や『double（ドゥーブル）』(20)でタッグを組んできたが、今春、ドーム映像ではない通常フォーマットの長編映画『東京巡礼』を完成させた。飯田監督が最上氏を知るきっかけとなった2017年の書籍『身体のリアル』（KADOKAWA刊）の共著者であり、最上氏の実弟でもある映画監督の押井守氏を交え