2日、大分県内に最接近した台風6号。 河川の護岸の崩壊や小学校の屋根がはがれるなど新たな被害が明らかになっています。 ◆TOS山路謙成記者 「私の対岸にあるあちらの護岸、台風の影響で道路の下まで深く削れている」 護岸が崩壊していたのは大分市原川にある川の河口付近です。県によりますと護岸は幅およそ12メートル、高さおよそ2メートルに渡って崩れていて応急工事を行っているということです。 佐伯市