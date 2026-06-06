くじゅう連山では今、ミヤマキリシマが見ごろを迎えています。 九州の屋根と言われるくじゅう連山。山々に天然記念物のミヤマキリシマが群生していて標高の低い場所から順に見ごろを迎えます。 くじゅう連山を彩るミヤマキリシマ ここ、標高1643メートルの平治岳では今がまさに満開の時期。 この日は霧がかかり、山肌がピンク色で覆われる絶景は臨めませんでしたが登山客は鮮やかな色の花を間近に見て