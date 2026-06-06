砂利運搬船（2025年8月） 2025年8月、津久見市の保戸島沖で砂利運搬船がヨットに衝突しヨットの男性が死亡した事故について大分海上保安部は、5日運搬船の船長を業務上過失致死などの疑いで書類送検しました。 また死亡した男性も危険を回避する行動を怠った疑いで書類送検されています。 砂利運搬船（2025年8月） この事故は2025年8月、津久見市の保戸島沖で砂利運搬船とヨットが衝突しヨットに乗って
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