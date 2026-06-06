5日と4日、大分県大分市内で10匹以上のサルの群れが相次いで目撃されています。 近くにある学校では児童や保護者に注意を呼びかけています。 サルの目撃情報があった県立図書館の近く 大分市によりますと5日午前11時ごろ、県立図書館の近くで10匹近いサルの群れの目撃情報が寄せられました。 目撃されたのは県立図書館付近で近くには大分大学教育学部附属小学校があります。 サルは4日も南生石東付近の西