JR大分駅 7月福岡県で行われる「博多祇園山笠」をPRする宣伝隊が5日、大分市中心部で踊りを披露し来場を呼びかけました。 勇壮豪快な「舁き山笠」と絢爛豪華な「飾り山笠」が福岡の街を祭り一色に染める「博多祇園山笠」。 1241年に始まったといわれユネスコの無形文化遺産にも登録されています。 JR大分駅 その祭りが7月1日から始まるのを前に5日はおよそ40人の宣伝隊がJR大分駅を訪れ踊りを披露して