5日午前、大分県大分市で原付バイクや普通乗用車など合わせて5台が絡む事故があり原付バイクを運転していた高齢の男性が亡くなりました。 ◆事故に巻き込まれた車の運転手 「サイドミラーに車が映ったので、えっと思ったらいきなり衝撃がきた。（別の車が）バイクをはねた時は人が宙に浮いて3回転くらいしていたのでかなりの衝撃だったと思う」 大分市明野北 事故があったのは大分市明野北の県道です。