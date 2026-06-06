大分を含む九州北部地方の梅雨入りが発表される中、大分県宇佐市の公園でアジサイが見ごろを迎えています。 宇佐市の響山公園 色鮮やかに咲き誇るアジサイ。ここ、宇佐市の響山公園ではおよそ3000本が植えられていて今、見ごろを迎えています 白や紫など色とりどりの花が咲き誇っていて訪れた人を楽しませていました。 こちらのアジサイは6月中旬ごろまで楽しめそうだということです。 宇佐市の