◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン第2日（2026年6月5日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）25年AIG全英オープン以来のメジャー2勝目を狙う山下美夢有（24＝花王）は42位から出て4バーディー、4ボギーの71で回り、通算1オーバーでホールアウト。スコアを伸ばせなかったが、予選通過を確実にした。「前半はバーディーが取れて流れが良かったけど、後半は落とす展開になった」。6番で3メートル、7番で8