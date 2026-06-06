俳優の田中健（75）が、6日までに自身のブログを更新。妻と娘から少し早い父の日のプレゼントを受け取ったことを明かし、贈られた品々を公開した。【写真】「センスいいですね」田中健の妻＆娘から贈られた“父の日プレゼント”「早々と父の日」と題したブログで田中は、「昨日はかなり早め？に父の日のプレゼントいただきました」と報告。あわせて、デザイン性のあるノートや恐竜のモチーフが付いたボールペン、スーツに付け