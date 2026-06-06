大分県日出町にあるハーモニーランドが周辺の交通渋滞の緩和を目的に入場ゲートを無人化することになりました。 ハーモニーランド 開園35周年を迎え、リゾート化も計画されているハーモニーランドは今後、来園者が増えることが見込まれています。 一方、繁忙期は駐車場に向かう車の列が国道まで延びることがあり課題となっていました。 ハӦ