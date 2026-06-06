◇MLB ドジャース-エンゼルス(日本時間6日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・佐々木朗希投手が先発登板。初回はマイク・トラウト選手から三振を奪うなど三者凡退で立ち上がっています。前回登板から中5日で今季11度目の先発マウンドは初回、先頭をサードゴロに打ち取ります。続くマイク・トラウト選手は2球で追い込むと、最後は低めのスプリットで空を切らせ空振り三振に仕留めます。さらに3番のウェード・メックラー選手も低め