徳島県の南部では、7日日曜日の昼前から8日午前中にかけて土砂災害に注意するほか、7日昼過ぎから夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水に、十分注意するよう呼び掛けています。沖縄県の先島諸島付近を北東に進んでいる熱帯低気圧が、7日には温帯低気圧に変わり徳島県へ接近する見込みです。このため、低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響により、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。また台風6号による大