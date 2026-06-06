お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右、アンタッチャブルの柴田英嗣が、きょう6日放送のMBSテレビ『かまいたちのしらんけど！』（毎週土曜深0：28※関西ローカル）に出演する。【写真】「ジージャンを買いたい」ますだおかだ岡田、かまいたち山内行きつけの古着店へ今回は、かまいたち（濱家隆一、山内健司）が岡田と柴田を迎え、移動中のロケバスの中でトークを繰り広げる。ともにM-1王者で、現在は毎週3時間生放送のラ