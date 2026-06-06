「ドジャース１−０エンゼルス」（５日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、二回にメジャー最速となる１００・６マイル（１６１・９キロ）を計測。打線の援護無く４勝目を逃したが７回を２安打無失点に抑え、メジャー移籍後初の２桁１０奪三振をマークした。この日の球審は女性のジェン・パオルさんだったが、初回にいきなりの好アシストもあった。初球の変化球でネトのハーフスイングをとっ