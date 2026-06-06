俳優の今田美桜（29）が、2カ月ぶりにInstagramを更新。素肌を大胆に見せた姿など、複数枚のプライベートショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】今田美桜、胸元が大胆にあいたセクシーなドレス姿これまでにもInstagramで、胸元が大胆に開いたセクシーなドレス姿や、お酒を飲んでテンションが上がっている様子、笑顔を見せる幼い頃の写真など、ありのままを発信してきた今田。今田美桜、セクシーなボサボサ頭のプラ