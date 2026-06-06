不妊治療で生まれた赤ちゃんはたくさんいますよね。つらい治療に耐えてようやく出産できたのに、それを歓迎しない義母もいるようで？今回は、そんな義母に言い返した女性のエピソードをご紹介します。本当だったら生まれてこなかった子「私の息子は不妊治療で生まれました。義母はそれが気に入らないようで……他の孫たちとは明らかに扱いが違いました。息子が風邪を引いたら『自然に逆らってできた子だから体が弱いのよ』『本当