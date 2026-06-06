頼れる先輩の帰還を喜んだ。メキシコ・モンテレイでW杯事前キャンプ中の日本代表DF冨安健洋(アヤックス)が5日の練習後、報道陣の取材に応じ、“サポートプレーヤー”という肩書きでチームに加わったDF吉田麻也(LAギャラクシー)について「来るとなった時はプラスだと思った」と前向きな印象を語った。5月31日のキリンチャレンジカップ・アイスランド戦(◯1-0)で3年半ぶりのA代表復帰を果たした吉田はその後、当初の予定どおりに