6月6日（現地時間5日、日付は以下同）。『ABC』が4日に放送した、ニューヨーク・ニックスとサンアントニオ・スパーズによる「NBAファイナル2026」第1戦は、平均視聴者数で約1700万人を記録した。 昨年のオクラホマシティ・サンダーとインディアナ・ペイサーズが激突したファイナル第1戦と比較すると、90パーセントの増加。ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン