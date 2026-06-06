笑う門には福来るって言うけど本当なの？メディカルドック監修医が笑うことによる健康効果などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「笑う門には福来る」に医学的な根拠はあるの？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：上田 雄大（医師）【経歴】 2019年 東邦大学医学部卒業。 同年より湘南藤沢徳洲会病院にて初期研修・後期研修を修了し、総合診