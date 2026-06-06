【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『Michael/マイケル』のIMAX(R)先行上映会が6月5日、東京・TOHOシネマズ新宿 スクリーン10で行われ、Juice＝Juiceの松永里愛、有澤一華、川嶋美楓がゲスト出演した。 ■「マイケルが好きな人はもちろん、私たちと同年代の方にも、ぜひ観ていただきたい映画だなと強く思いました」（川嶋美楓） この日から先行上映が始まったIMAX(R)の迫力ある映像と音響で映画を楽しもうと