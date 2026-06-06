は過去10年、単勝オッズ10倍以上が6勝2着5回3着3回。近年は比較的、上位人気が台頭しているものの、昨年は9人気に甘んじたガイアフォースが2着、2022年には8人気サリオスが3着、21年は8人気ダノンキングリーが1着と穴馬の台頭は見られる。一方、単勝2桁人気の馬は2015年に12人気3着のクラレントを最後に馬券内がなく、中穴狙いがセオリー。ただ、今年は昨年の春秋マイル王ジャンタルマンタルが不在。各馬にチャ