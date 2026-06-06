宮近が初のソロスタディー！これから本格的に迎える梅雨シーズンに向け、ウェザーニューズで天気予報を学ぶ！案内してくれるのはお天気キャスターの江川さん。生活に役立つお天気情報をクイズ形式で出題！江川さんのある質問から、宮近の衝撃の事実が判明！さらに宮近がお天気キャスターに挑戦！制限時間内にしっかりお天気情報を伝えられるか？最新話はTVer＆Huluで！ Huluでは過去回も配信中！ 次回は・・・風速１５m