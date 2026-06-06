NHKの桑子真帆アナウンサー（39）が第1子を妊娠していることが6日、関係者への取材で分かった。夫は俳優の小澤征悦（52）で2021年に結婚していた。桑子アナは現在、「クローズアップ現代」（月〜水曜後7・30）の司会を担当している。過去にはNHK紅白歌合戦の総合司会を4回務めたこともある看板アナだ。NHKは本紙取材に「職員個人に関することについてはお答えしていません」としている。夫の小澤は昨年主演したテレビ朝日系