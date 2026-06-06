５日午後６時３５分頃、北海道函館市美原、無職今幸一さん（９４）方から出火、２階住宅の焼け跡から性別不明の１人の遺体が見つかり、意識不明の状態で搬送された女性も病院で死亡が確認された。道警函館中央署の発表によると、今さんは妻と２人暮らし。いずれも連絡がとれていないという。同署が亡くなった２人の身元や出火原因を調べている。現場は、ＪＲ五稜郭駅の北東約２・５キロの住宅街。