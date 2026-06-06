２０２２年５月に６１歳で亡くなった「ダチョウ倶楽部」の上島竜兵さんの妻でタレント・広川ひかる（５５）が６日、ブログを更新。自宅の近くで鹿に遭遇し、驚いたことを明かした。広川は、上島さんの死後、都内の自宅から引っ越し。複数回の引っ越しを経て、現在は「田舎暮らし」を明かしている。ブログでは「先日、夜に運転中、信号待ちしていたら右から何か大きな物体が道路を横切りました！！人間？にしては、素早い