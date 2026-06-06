中道改革連合の階猛（しな・たけし）幹事長（59）の次男、俳優階晴紀（しな・はるき＝26）が6日までに自身のインスタグラムを更新。事務所「ニチエンプロダクション」に所属すると発表した。「【ご報告】いつも応援してくださる皆様へこの度、私、階晴紀は、2026年6月1日付けでニチエンプロダクションに所属する運びとなりました。新しい環境で『始まりがまた始まってゆく』ことに喜びと感謝の想いで胸がいっぱいです」と報告し