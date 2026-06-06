本拠地オリオールズ戦米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手は5日（日本時間6日）、本拠地オリオールズ戦に「7番・三塁」で先発出場。好守を披露し、現地放送席を唸らせた。これまでも巧みな守備で魅了してきた岡本が、またも好プレーを披露した。2回、オリオールズのメヨが放った打球は三塁線へ。ライン際でキャッチすると、深い位置から踏ん張ってワンバウンドで一塁へ送球。きっちりアウトに仕留めた。現地放送席